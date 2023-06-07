"علماء الطبيعة" تجربة مكانية على مسرح قصر مصطفى كامل

شهد قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية، العرض المسرحي علماء الطبيعة على مدار خمسة أيام منذ مطلع يونيو الحالي، وهو تجربة مكانية من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

تدور أحداث العرض داخل مصحة عالمية حول فكرة ماذا لو أصبحت الرأسمالية المتمثلة في (ماتيلدا) مدير المصحة هي المسيطرة على أقوى ثلاثة فيزيائيين على وجه الأرض؟ وهل يتمكن الرأسماليون مع انعدام الضمير من الوصول إلى المعرفة العلمية التي لديها إمكانيات تدمر العالم؟؟.

وقام مخرج العرض بتطويع جميع أدوات الإخراج لتقديم تجربة حية للمشاهد من خلال وضعه داخل الأحداث، وتطويع المكان ليتناسب مع فكرة النص المسرحي "فكرة التجربة المكانية" من خلال الاعتماد على الإخراج السينمائي والتعامل مع الجمهور في بعض المشاهد على أنه كاميرا التصوير الخاصة بتصوير العرض من خلال تحريك مقاعد الجمهور لتغيير زاوية الجلوس وتغيير زاوية المشهد.

العرض الذي أقيم بإشراف فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، قام ببطولته: إسلام سامي، باسم خالد، آية سمير، ندى حسن، أحمد ميدو، معتز خليل، نورهان أحمد، چيرمين طلعت، كيرلس برتي، محمد عصمت، محمود التركي، محمد السوري، حسام أحمد، حسام حمدي، أحمد سمير.

"علماء الطبيعة" تأليف فريدريش دورنمات، دراماتورج محمد السيد، تدقيق لغوي محمود النحاس، تصميم ديكور وملابس وإكسسوار ندى حسن، تنفيذ ديكور صفوت عادل، تنفيذ ملابس عبير عصام، ماكياج آية الشافعي، إعداد وتنفيذ موسيقي مرام محمد، إضاءة أحمد علاء علي، واستعراضات محمد صلاح، إخراج مصطفى كرم.

352427278_924793511935848_1520849943126941804_n

352474866_268910395683253_3722704870465865974_n

352477025_6753627821335388_5417134745194451806_n

352556178_3605669966424607_8542667752020404693_n