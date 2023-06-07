الأمن يعثر على طالبة المرج المتغيبة ويعيدها إلى أسرتها

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات واقعة تغيب طالبة عن مسكن أهليتها لوجود خلافات عائلية بالقاهرة وإعادتها لأهليتها.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتغيب ابنته (طالبة - مقيمة بذات الدائرة) عقب خروجها من مسكنهما لمرورها بضائقة نفسية بسبب خلافات بينها ووالدتها.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن العثور عليها بمكان تواجدها بدائرة القسم، وبمناقشتها أقرت بتركها مسكن أهليتها بمحض إرادتها إثر خلافات عائلية وقيام والدها بإصطحابها للإقامة صحبة جدتها.

تم إستدعاء والد المتغيبة، وتم تسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.