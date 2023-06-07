إدراج أعمال تطوير الطريق الزراعي الشرقي أسوان / كوم أمبو بطول 45 كم

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتطوير الطرق والمحاور المرورية الحيوية عن أنه تم إدراج أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف للطريق الزراعى الشرقى أسوان / كوم أمبو بطول 45 كم ، فى المسافة من ميدان المدخل الشمالى بالجوزيرة حتى مدينة كوم أمبو ، وبتكلفة 245 مليون جنيه ، وذلك ضمن خطة العام المالى القادم 2023/2024 ، والمدرجة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " حيث سيتم بدء الأعمال فور الإنتهاء من المرافق العامة .

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد جهود غير مسبوقة من دوران عجلة العمل والإنتاج فى ظل توجيهات الرئيس السيسى ، وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، ووسط تعاون بناء ومثمر من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير .

وأشار اللواء أشرف عطية على أنه بالتوازى مع ذلك سيتم إنشاء كوبرى مشاة أمام مزلقان كلية الهندسة بأبوالريش قبلى ، وأيضاً عدد 2 كوبرى للمشاة ، إحداهما أمام مبنى المرور كبديل لمزلقان السيل الجديد ، والآخر بديل لمزلقان الكاجوج بسلوا قبلى بمركز كوم أمبو وذلك بتكلفة إجمالية ستصل لأكثر من 33 مليون جنيه من أجل تأمين حياة المواطنين ، والحد نهائياً من الحوادث المتكررة فى هذه المواقع .

وأكدعلى أننا نسابق الزمن للإسراع بإنهاء هذه المشروعات لإحداث نقلة نوعية وحضارية بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو ، وخاصة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بشرق مدينة أسوان ، وأيضاً منطقة الطابية الأثرية ، وممشى أهل مصر بطريقى كورنيش النيل القديم والجديد ، وكذا كورنيش إدفو ، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الإنتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل ، فضلاً عن إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو بنقل مزلقان عزبة حجاجى إلى عزبة النجاجرة بمسافة 500 متر ، مع تغطية مصرف البربرة لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الرابط بين النجاجرة وكاسل بعرض 20 متر مما سيحد من الإزدحام والتكدس بوسط المدينة ، وهو الذى يتوازى مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية ، والإشغالات بإنشاء عدد 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغرباً .