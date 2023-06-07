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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق دهس شخصا بسيارته فى الصف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق المتهم بالاصطدام بأحد الأشخاص مما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته متأثرًا بإصابته بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري، بقرية الشوبك الشرقي في الصف.

 وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بشخص مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

 تم نقل الجثة إلى مستشفى الصف المركزي،  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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