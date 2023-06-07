رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة 2023

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة انتهاء العرس الانتخابي لمجلس الأمة الكويتي 2023 بنجاح، مؤكدا أنها خطوة هامة تعزز من مسيرة دولة الكويت الديمقراطية تحت القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والجهود الحثيثة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، بما يساهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي الكريم.



وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود التي بذلت من قبل كافة أجهزة الدولة الكويتية المشرفة على العملية الانتخابية، التي جرت في جو اتسم بالكفاءة والحيادية والنزاهة، موجها أيضا التحية والتقدير للمواطنين الكويتيين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم تعبيرا عن إرادتهم الحرة.



وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد للأعضاء الجدد فى خدمة أبناء الشعب الكويتي، مؤكداً ثقته التامة أنهم سيكونون على قدر المسؤولية والثقة التي أولاها إليهم الشعب الكويتي بما يساهم في تحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.