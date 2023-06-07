إلغاء العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس

ألغيت العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، والتى كانت مقررة انعقادها مساء اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد الماضي بيانا، يفيد بتعرض قداسة البابا تواضروس الثاني، لوعكة صحية طارئة، بعدما صلى قداس عيد حلول الروح القدس، صباح الأحد، في كنج مريوط.

وأجريت لقداسة البابا فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وتقرر تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا.