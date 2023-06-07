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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إلغاء العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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ألغيت العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، والتى كانت مقررة انعقادها مساء اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية . 

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد الماضي بيانا، يفيد بتعرض قداسة البابا تواضروس الثاني،  لوعكة صحية طارئة، بعدما صلى قداس عيد حلول الروح القدس، صباح الأحد، في كنج مريوط.

وأجريت لقداسة البابا فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وتقرر تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا.

العظة الاسبوعية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكاتدرائية المرقسية وعكة صحية