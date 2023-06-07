خبير صناعي: مصر لديها حظوظ كبيرة في اتفاقية الكوميسا

كشف المهندس كريم إسماعيل، الخبير الصناعي، حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا والعوامل التي أدت لزيادته، قائلا: “مصر وقعت على اتفاقية الكوميسا عام 1998 وبدأت حيز التنفيذ فى شهر فبراير 1999 وبالتالى أصبح لدينا فرصة كبيرة لأن نصدر لأفريقيا ونعمل من أفريقيا”، موضحا أن وجود تبادل تجارى بين الطرفين يساهم في الحصول على إعفاءات جمركية لدول الأعضاء فى الكوميسا بشكل كبير.

وأضاف كريم إسماعيل، خلال لقاء عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حظوظ كبيرة فى اتفاقية الكوميسا، لافتا إلى أننا استفدنا بشكل كبير من الاتفاقيات الجمركية فى الكوميسا، متابعا أن دول الكوميسا فى حاجة لصناعة وزراعة وإنتاج بالمفهوم الشامل بشكل أكبر.

وتابع كريم إسماعيل: "لدينا شركات عملاقة فى البنية التحتية، حيث قدمنا نموذجا للعالم خلال الـ 7 سنوات الماضية بأننا نستطيع إنشاء مطارات وطرق ومدن جديدة، موضحا أن التبادل التجارى يتغير مفهومه بشكل كبير لأن التعليم فى أفريقيا أصبح مختلفا".