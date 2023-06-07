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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تستدعي السفير البلجيكي احتجاجا على استخدام أسلحة بلجيكية من قبل أوكرانيين

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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استدعت الخارجية الروسية سفير بلجيكيا في موسكو، مارك ميخيلسن، وسلمته احتجاجا شديد اللهجة بسبب استخدام مجموعات أوكرانية أسلحة بلجيكية الصنع في هجماتها ضد مقاطعة بيلجورود الروسية.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية الثلاثاء  أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة فيما يتعلق بالوقائع التي تم الكشف عنها عن استخدام أسلحة بلجيكية الصنع من قبل مجموعات التخريب التي نفذت هجمات إرهابية على أراضي منطقة بيلجورود في 22 مايو الماضي.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أنه تم التأكيد على أن الجانب الروسي حذر مرارا وتكرارا من خطورة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة ومعدات غربية، فضلا عن انتشارها غير المنضبط ووقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية.

ودعت الخارجية بروكسل إلى عدم غض الطرف عن الأدلة المتزايدة على دعم نظام كييف للإرهابيين، الذين يستهدفون السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا الاتحادية.

الخارجية الروسية سفير بلجيكيا في موسكو