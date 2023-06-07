العلماء يجيبون على سؤال هل للفضاء حواف؟

هناك سؤال يراود الكثير من البشر من سنوات طويلة وخاصة المهتمين بالفضاء وعلومه وهو هل هناك حدود أو حواف للفضاء؟، وهذا السؤال احتار به العلماء لسنوات طويلة ولم يستطيعوا الإجابة عليه فهذا الكون الذي لاتصفه كلمات بما فيه من مجرات يفوق عددها وحجمها الخيال ولا يعرفون أين ينتهي وإذا كان الجواب "نعم"، فماذا يوجد وراء تلك الحافة؟ أما إذا كان الفضاء لا متناهي (فضاء وراء فضاء وراء فضاء).

ويقول العلماء في تفسيرهم للكون الفسيح والذي يتمدد بشكل مستمر هل يمكن لعقلك أن يتخيل شيئًا لا نهاية له؟ حيث يعتقد البعض انه توجد حافة للفضاء او للكون، اما ما وراء هذه الحافة فيوجد فراغ لا نهائي خالي تماما من كل اشكال الطاقة او المادة، حرارته صفر مطلق لا يخترقه الضوء، زمنه صفر.

فيما الاعتقاد الاكثر قبولا هو ان الكون كروي الشكل ويتوسع ببطء (نسبة الى حجمه) وسط هذا الفراغ اللانهائي، مثل كرة حديدية حارة تخترق الجليد‏، بحيث انه ‎خارج حدود الكون يختفي الزمان والمكان ولا يعلم ما يوجد الا الله ( ويخلق مالا تعلمون)‏‎، وأكد علماء الدين ان هذا من أعظم الأمثلة لوجود غيبيات لا يمكن لعقل الإنسان تخيلها أو فهمها.