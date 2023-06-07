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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد السعودي يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، في قصر السلام بجدة، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي السيد ديريك شوليت مستشار أنتوني بلينكن، والسفير الأمريكي في المملكة السيد مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية السيد باربرا ليف، وتوم سوليفان نائب رئيس موظفي السيد أنتوني بلينكن.

 

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن استعراض العلاقات الثنائية