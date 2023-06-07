فرنسا تعرض مساعدة أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا

عرضت فرنسا المساعدة على أوكرانيا عقب تدمير سد كاخوفكا في جنوبي البلاد.

وجاء في رسالة من وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء، أن "فرنسا تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للسلطات الأوكرانية للتعامل مع عواقب التدمير الجزئي للسد".

وأعربت فرنسا في الرسالة عن شعورها بالقلق البالغ بشأن الآثار الإنسانية والبيئية وكذلك العواقب على سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ووصفت فرنسا التدمير بأنه "عمل خطير على نحو خاص".

وأوضحت الخارجية الفرنسية: "إنه يوضح مرة أخرى العواقب المأساوية لهجوم تتحمل روسيا وحدها مسئوليته".

وتتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد مما تسبب في فيضانات عارمة.

وتسيطر روسيا على محطة الطاقة الكهرومائية بمنطقة السد.

ومن ناحية أخرى، تدعي موسكو أن القوات الأوكرانية قصفت المحطة.