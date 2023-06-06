الأمن يعثر على طفل القليوبية المتغيب في مرسى مطروح

رصدت الأجهزة الأمنية ما نُشِر عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة من أحد الأشخاص بشأن تغيب (طفل - مقيم بمحافظة القليوبية) .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجله (طالب – مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من المنزل بسبب حدوث مشادة بينهما .

وفى وقت لاحق حضر المُبلغ ورفقته نجله المتغيب وأقر بالعثور عليه بمدينة مرسى مطروح وأيد نجله ذلك ، وقرر تركه للمنزل بإرادته على إثر الخلاف المُشار إليه .