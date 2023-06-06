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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يعثر على طفل القليوبية المتغيب في مرسى مطروح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما نُشِر عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة من أحد الأشخاص بشأن تغيب (طفل - مقيم بمحافظة القليوبية) . 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (مزارع  - مقيم بدائرة المركز)  بتغيب نجله (طالب – مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من المنزل بسبب حدوث مشادة بينهما . 
وفى وقت لاحق حضر المُبلغ ورفقته نجله المتغيب وأقر بالعثور عليه بمدينة مرسى مطروح وأيد نجله ذلك ، وقرر تركه للمنزل بإرادته على إثر الخلاف المُشار إليه .

تغيب طفل القليوبية مرسي مطروح مزارع