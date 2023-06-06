رسميًا.. بنزيما بقميص الاتحاد السعودي: «متحمس أشوفكم في جدة»

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا اليوم الأحد، التعاقد مع الدولي الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، قادما من ريال مدريد لمدة 3 مواسم.

وأعلن ريال مدريد الإسباني، الأحد الماضي، رحيل اللاعب الفرنسي، رسميا عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

انضم كريم بنزيما لريال مدريد في 2009 واستمر لمدة 14 عامًا دافع فيها عن قميص الفريق الملكي فاز بـ25 لقبا.

حصد بنزيما 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و5 كؤوس لكأس العالم للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبية، و4 دوري إسباني، و3 كأس ملك إسبانيا، 4 كؤوس سوبر إسباني، وتوج بالكرة الذهبية في العام الحالي.