عمرو محب يشارك في اجتماعات فيفا على هامش كأس العالم للشباب بالأرجنتين

يشارك الدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية بالنادي الأهلي في اجتماعات المستشارين الفنيين للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تستضيفها الأرجنتين بالتزامن مع استضافتها لنهائيات كأس العالم تحت 21 عامًا المقامة حاليا هناك.

ويشارك عمرو محب في اجتماعات فيفا بصفته مدير إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لكرة القدم للهواة حيث تقام عدد من الاجتماعات لدراسة عدد من الأبحاث الخاصة بتطوير اللعبة.

كما يشارك في الاجتماعات عدد من المسئولين في الاتحاد الدولي للعبة عن كرة القدم للهواة على رأسهم البلجيكي ماكس دي فيلير مدير إدارة الهواة بـ"فيفا"، والاسباني خافيير سانشيز، الإكوادورية كارينا باريجا، الهولندي بيت هوبرز والليتواني ريمونداس ستاتكيفيسيو.

من جانبه أعرب عمرو محب عن سعادته بالمشاركة بالنسخة الخالية من بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا مؤكدا أن مثل هذه البطولات يعد مستقبل اللعبة في السنوات القادمة خاصة وأنه يجمع معظم المواهب حول العالم.

أضاف عمرو محب أنه سبق وأن شارك في أكثر من بطولة لكأس العالم سواء للكبار أو الشباب منذ أكثر من 25 عاما.

وأوضح عمرو محب أن وفود الفيفا تقوم حاليا بعقد اجتماعات على كافة المستويات بالأرجنتين لمناقشة كافة القضايا المتعلقة باللعبة.

ويعمل الفيفا حالياً على الوقوف على كافة الأسباب التي تدفع بعض اللاعبين على مستوى الهواة للابتعاد عن اللعبة نهائياً في عمر مبكر.

ويهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى استخلاص الأبحاث والدراسات التى تتسبب فى ترك عدد كبير من الناشئين والشباب نهائياً ومشاركة القليل فقط فى قطاع المحترفين.

ويعمل الاتحاد الدولي على تحديد عدد كبير من الدراسات خلال الفترة المقبلة للوقوف على الأسباب التى تدفع عددا من اللاعبين فى البلدان الإفريقية لترك قطاع كبير من الممارسين حتى يتم الاستفادة من الطاقات المهدرة فى اللعبة.