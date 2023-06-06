صحيفة “لو باريزيان”: باريس يقرر إقالة مدربه جالتيه

قرر نادي باريس سان جيرمان، إقالة مدربه كريستوف جالتيه، بعد اجتماع إداري.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن إدارة سان جيرمان أبلغت جالتيه بقرار الإقالة، اليوم الثلاثاء، وأنه لن يبقى مع الفريق لنهاية عقده في صيف 2024.

وأضافت أن جالتيه علم بالقرار من المستشار الرياضي للنادي لويس كامبوس، الذي كان وراء التعاقد معه في بداية الموسم، بعد تجربة ناجحة مشتركة بنادي ليل.

ودفع المدرب الفرنسي، الثمن غاليا بعد الخروج المبكر من مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.

ولم يشفع لكريستوف جالتيه، قيادة الفريق الباريسي للفوز بلقبي كأس السوبر الفرنسي وبطولة الدوري.

ومن المنتظر أن يكون الألماني جوليان ناجلسمان، المدرب السابق لبايرن ميونخ، هو المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان.