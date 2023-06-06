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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يعلن إقالة جالتيه

جالتيه
جالتيه
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسى، إقالة كريستوف جالتيه المدير الفنى للفريق، بعد الاجتماع الأخير الذي جمعه بإدارة البي اس جي.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" أن إدارة سان جيرمان أبلغت جالتيه بقرار الإقالة، اليوم الثلاثاء، وأنه لن يبقى مع الفريق لنهاية عقده في صيف 2024.

وأكدت أن جالتيه علم بالقرار من المستشار الرياضي للنادي لويس كامبوس، الذي كان وراء التعاقد معه في بداية الموسم، بعد تجربة ناجحة مشتركة بنادي ليل.
وتعود تلك الإقالة إلى أن المدرب الفرنسي، فشل فى خروجه المبكر من مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.
ولم يشفع لكريستوف جالتيه، قيادة الفريق الباريسي للفوز بلقبي كأس السوبر الفرنسي وبطولة الدوري.

ومن المنتظر أن يكون الألماني جوليان ناجلسمان، المدرب السابق لبايرن ميونخ، هو المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان.

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