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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل أسبوع شباب الجامعات سبتمبر المقبل

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كشف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية، تفاصيل استضافة الجامعة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذي يضم كافة الأنشطة الطلابية بجميع المجالات الثقافية والفنية والجوالة والخدمة العامة والمواصلات.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أسبوع شباب الجامعات عبارة عن  كرنفال كبير تمارس خلاله جميع الأنشطة الطلابية التي يختارها الطلاب لمدة أسبوع.

وأوضح مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية، أن أسبوع الشباب يقام خلال الفترة من 8-14 سبتمبر المقبل داخل الحرم الجامعي وبجميع كليات الجامعة داخل وخارج الحرم، منوهًا بأن المسابقات التي تتم بأسبوع شباب الجامعات بعضها يتم التدريب عليها مثل المسابقات الرياضية، وبعضها يخضع لإبداع الطلاب في بعض الموضوعات وخاصة الفنية وتكون مفاجئة دون تدريب عليها.

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