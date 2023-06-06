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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال خمسة شبان من مناطق متفرقة في مُحافظة "نابلس" الشمالية، فيما جرى اعتقال اثنين من "طولكرم" وآخر من "طوباس"، وكلاهما قريبتان من "نابلس". 

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شابين من بلدة "قباطية"، جنوب مُحافظة "جنين"، الواقعة إلى الشمال من "نابلس"، والتي تعتبر معقلًا للمقاومة الفلسطينية. 

وذكرت أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من مُحافظة بلدة "بيت فجار" في "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة الغربية، مضيفة أنه جرى اعتقال ثلاثة أشخاص من مناطق مُتفرقة بمدينة "القدس" المحتلة، الواقعة وسط الضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين