"ثقافة دمنهور" يقدم العرض المسرحي "الظلام الحارق"

شهد مسرح قصر ثقافة دمنهور ليلة جديدة من ليالي العرض المسرحي "الظلام الحارق" لفرقة البحيرة القومية المسرحية، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث المسرحية حول شباب عميان يعتقدون أنهم يعيشون حياة سعيدة وعادية بمركز تربوي يديره السيد بابلو وهو أعمى أيضا، وهم جميعا موهوبون في أنشطة مختلفة، وذات يوم يلتحق بالمركز الطالب إغناسيو، أعمى كذلك، المتشوق إلى الإبصار والى النور، فيبدأ الطلبة العميان يتأثرون بفكره المتمثل في وجوب الاعتقاد بأنهم عميان وليسوا مكفوفين تلطيفا للكلمة، وبكونهم تعساء وليسوا سعداء كما يحاولون إيهام أنفسهم.

عرض "الظلام الحارق" تأليف الكاتب الإسباني أنطونيو بويرو باييخو، دراماتورج عماد عامر، ألحان وموسيقى تصويرية نور النوام، ديكور وملابس منى شكري، كيريوجراف كريم خليل، أشعار يسري حسان، إخراج معتصم عبد الرحيم. وبطولة محمد مبروك، مها النعناعي، أحمد المغربي، محمد الحناوي، إسلام زيزو، حسن الشاعر، عبد الرحمن منيب، عبد الرحمن الزوغبي، عبد الله منذر، نورهان مازن، ملك الجندي، آية، حبيبة، محمد رحومة، محمود إسحق، أحمد سلام، محمد محسن، عبد الرحمن بودا، نورسين، أمنية.

"الظلام الحارق" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدم بإشراف فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

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