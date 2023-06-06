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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: كييف تواصل هجومها واسع النطاق على محور جنوب دونيتسك

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية واصلت، يوم الاثنين 5 يونيو، شن هجماتها على بلدة فريمفسكي في محور جنوب دونيتسك، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأكدت الوزارة في بيان أنه "بعد الخسائر الفادحة في اليوم السابق، أعاد نظام كييف تنظيم بقايا الألوية الميكانيكية 23 و31 إلى وحدات موحدة منفصلة، واستمرت في العمليات الهجومية في مناطق بلدتي نوفوداروفكا وليفادنوي،. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال لواء جديد في المعركة في هذا القطاع".

وأضافت الوزارة: "في نفس الوقت، شن العدو هجوما باتجاه مناطق مزراع "أكتيابرسكي" وقرية نوفودونيتسكويه، بقوات اللواء 37 مشاة البحرية مع التعزيزات، والتي كانت تستند إلى وحدات من لواء "يغير 68" الجبلي التابع للقوات الأوكرانية.

عانى العدو من معركة معقدة، وتصدت قوات الجيش الروسي، والطيران العملياتي والتكتيكي، وقوات الصواريخ والمدفعية، وكذلك أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لهجمات القوات الأوكرانية وأفشلتها.

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