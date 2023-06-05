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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إليسا وراغب علامة يفتتحان حفلات عيد الأضحى في لبنان

راغب علامة وإليسا
راغب علامة وإليسا
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يحيى النجم راغب علامة والنجمة إليسا حفلًا غنائيًا فى لبنان يوم الجمعة 30 يونيو الجاري، بمناسبة عيد الأضحى، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وانتهى النجم راغب علامة، من تصوير أغنيته الجديدة «في كتير حلوين» في العاصمة اليونانية أثينا، ومقرر طرحها خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل، لتكون عودة للنجم اللبناني إلى تقديم أغانٍ جديدة بعد ما يقرب من عام من آخر أغنية طرحها بعنوان «استمارة 6» في شهر يوليو الماضي من كلمات نادرعبدالله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا، كليب أغنيتها الجديدة «أنا وبس» مؤخرًا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

راغب علامة إليسا