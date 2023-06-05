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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

ضياء رشوان يعلن إرجاء جميع جلسات الحوار الوطنى للأسبوع المقبل

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان
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صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأنه تم إبلاغه قبل قليل من الجهات الفنية المسئولة عن إصلاح الأضرار التي أصابت مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، والذي وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، نتيجة للظروف المناخية خلال الفترة السابقة،  بأن الانتهاء الكامل من هذه الإصلاحات وعودة المقر لكفاءته الطبيعية بما في ذلك إمدادات الكهرباء والتكييف، بما يسمح بعقد جلسات الحوار، لن يتم قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وتابع: لهذا، وحرصا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلسات الحوار وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر إرجاء كل جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها.

وأوضح المنسق العام أنه بذلك يكون انعقاد نفس جلسات المحور السياسي يوم الأحد 11 يونيو، وكذلك نفس جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء 13 يونيو، وجلسات المحور المجتمعي ذاتها يوم الخميس 15 يونيو. وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها.

الدكتور ضياء رشوان الحوار الوطني عاجل مدينة نصر