تدريبات استشفائية للأساسيين في مران الأهلي خلال استعداداته لمواجهة الوداد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام يوم 11 يونيو الجاري على المركب الرياضي محمد الخامس.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الوداد.

واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الفريق المغربي بتدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وخاض خماسي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.