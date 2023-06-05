الجريمة والعقاب.. الحبس المؤبد ينتظر المتهمين بالتعدي على شخص وسرقته بالمقطم

شهدت منطقة المقطم واقعة نكراء عندما اقدمه 4 اشخاص علي سرقة مواطن بالاكراه والتعدي عليه بالاسلحة البيضاء وقاموا بالاستيلاء علي المبالغ المالية التي بحوزته وقاموا بالفرار، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبعرضهم علي النيابة العامة أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس 4 علي ذمة التحقيقات، وطلب التحريات حول الواقعة.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين تمكنوا من تتبع المجني عليه عقب خروجه من أحد البنوك، وعندما أصبح بمفرده تعدوا عليه بالضرب وهددوه بسلاح أبيض كان بحوزتهم، واستولوا منه على حقيبة أموال بداخلها 19 ألف جنيه.

وعقب سرقة المبلغ المالي فروا هاربين، وتوجه المجني إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضر بالواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تتبع المتهمين وتحديد هويتهم، وإلقاء القبض عليهم.

وفي ذلك السياق، قال المستشار القانوني، عماد هريدي، إن المادة 315 من قانون العقوبات نصت علي أن يعاقب بالسجن المؤبد للسرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية إذا وقعت السرقة من شخص او شخصين فاكثر وكان حاملًا سلاحًا واصاب احدهما المجني عليها اصابات ظاهرية وذلك طبقًا لنص المادة .

وأوضح بان المادة 314 نصت على معاقبة المتهم بالسجن المشدد في حالة السرقة بالاكراه بدون احداث جروح واصابات عليها، واذا كان هناك جروح واصابات ينطبق عليها السجن المشدد.

واضاف " هريدي لـ" البوابة نيوز "، أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، وإذا وقعت السرقة من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة.