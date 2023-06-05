رئيس الأركان الأمريكي يؤكد أن أوكرانيا مستعدة جيدا للهجوم المضاد المرتقب ضد روسيا

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي أنه على الرغم من أن أوكرانيا مستعدة استعدادا جيدا للهجوم المضاد المرتقب ضد القوات الروسية، إلا أنه "من المبكر جدا التنبؤ بالنتائج التي ستحدث".

وأضاف الجنرال ميلي - في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية أذيعت مقتطفات منها اليوم /الاثنين/ - أن الأوكرانيين يخوضون حربا "تمثل تهديدا وجوديا لبقاء أوكرانيا، وتحمل معنى أكبر بالنسبة لباقي العالم - لأوروبا وبالفعل بالنسبة للولايات المتحدة - ولكن للعالم أيضا".

وحول الهجوم الذي تعرضت له موسكو مؤخرا بالمسيرات والقصف على مقاطعة "بيلجورود" الروسية ومخاطر تصعيد الصراع بسبب مثل هذه الهجمات؛ قال الجنرال ميلي إن هناك دائما خطورة من حدوث تصعيد، وهو الأمر الذي تراقبه الولايات المتحدة بحذر شديد للغاية.

تجدر الإشارة إلى أن الجنرال ميلي يتواجد حاليا في فرنسا لإحياء ذكرى الإنزال الذي قامت به قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية في منطقة النورماندي الفرنسية في 6 يونيو 1944 المعروف بـ"دي داي".