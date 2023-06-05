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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قاتل صديقه في المرج: تنمر عليا قدام الناس

ضبط المتهم
ضبط المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائيًا، وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من الأهالى بالعثور على جثمان المتغيب بشقة تحت الإنشاء أعلى سطح العقار سكنهم وبها "جروح متفرقة ". 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أصدقائه (طالب - مقيم بدائرة القسم) وأمكن التوصل إلى مكان اختبائه بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية. 
 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بأحد الأفراح بالمنطقة محل سكنهما قام المجنى عليه بالتنمر عليه لتلعثمه فى الكلام فحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتوفى بالعدو أعلى سطح العقار محل سكنهما فقام بملاحقته وتعدى عليه بشفرة موس محدثًا إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

وزارة الداخلية العثور على جثة بالقاهرة