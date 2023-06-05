لا شبهة جنائية في العثور علي جثة شخص سوداني بالجيزة

كشفت جهات التحقيق بالجيزة، في واقعة العثور علي جثة شخص سوادنى الجنسية، في حالة تعفن بمنطقة بولاق الدكرور، بأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة خلت من الشق الجنائي، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، بعد استخراج التصاريح اللازمة وتسليمه الي ذويه.

كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة شخص سوادنى الجنسية، في حالة تعفن بمنطقة بولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب متوفي داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة “ناصر.س.م”، في حالة تعفن ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

بإجراء التحريات تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.