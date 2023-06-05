"مريضة قلب" .. عامل ينهي حياة شقيقته بسبب خلافات الميراث بالجيزة

أمرتْ النيابةُ العامةُ بجنوبِ الجيزة، بحبسِ عاملِ 4 أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، وذلكَ على خلفيةِ اتهامهِ بالتسببِ في قتلِ شقيقتهِ " أمل . م . أ " 40 عامًا ، بمركزِ أطفيحْ جنوبَ الجيزةَ .

وكشفتْ تحقيقاتُ نيابةُ جنوبَ الجيزة ، أنَ المتهمَ تعديَ على شقيقتهِ بالضربِ ، بعدَ نشوبِ مشاجرةٍ كلاميةٍ حولَ الخلافاتِ على توزيعِ الميراثِ.

كما أفادتْ التحقيقاتُ أنَ المجنيَ عليهِ مريضةُ قلبٍ وقامَ المتهمُ بالتعدي عليها بالضربِ حتى سقطتْ مغشياً عليها في حالةِ إعياءٍ ، وتمَ نقلها للمستشفى لتلقي العلاجِ وتوفيتْ فورَ وصولها للمستشفى ، وتمكنتْ القواتُ منْ ضبطِ المتهمِ .

فيما أمرتْ النيابةُ بتوقيعِ الصفةِ التشريحيةِ لجثمانِ المجنيِ عليها لمعرفةِ أسبابِ الوفاةِ ، والتصريحُ بدفنها عقبَ اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ .

كانَ بلاغٌ وردَ لضباطِ مباحثِ مركزِ شرطةِ أطفيحْ منْ مستشفى أطفيحْ المركزيِ بوصولِ ربةِ منزلِ جثةٍ هامدةٍ وبها آثارُ ضربٍ في جسدها ، على الفورِ انتقلَ رجالُ المباحثِ لمكانِ الحادثِ وبالفحصِ تبين وجود جثةِ "أمل م . ا ، 40 عاما .

وبعملَ التحرياتِ تبينَ أنَ شقيقَ المجنيِ عليها تعدى عليها بالضربِ حتى سقطتْ في حالةِ إعياءٍ وتوفيتْ فورَ وصولها للمستشفى لتلقي العلاجِ .

تمكنتْ القواتُ منْ ضبطِ المتهمِ ، وتحررَ المحضرَ اللازمَ وتولتْ النيابةُ التحقيقاتِ .