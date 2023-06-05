ads
الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"مريضة قلب" .. عامل ينهي حياة شقيقته بسبب خلافات الميراث بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرتْ النيابةُ العامةُ بجنوبِ الجيزة، بحبسِ عاملِ 4 أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، وذلكَ على خلفيةِ اتهامهِ بالتسببِ في قتلِ شقيقتهِ " أمل . م . أ " 40 عامًا ، بمركزِ أطفيحْ جنوبَ الجيزةَ .

وكشفتْ تحقيقاتُ نيابةُ جنوبَ الجيزة ، أنَ المتهمَ تعديَ على شقيقتهِ بالضربِ ، بعدَ نشوبِ مشاجرةٍ كلاميةٍ حولَ الخلافاتِ على توزيعِ الميراثِ.

كما أفادتْ التحقيقاتُ أنَ المجنيَ عليهِ مريضةُ قلبٍ وقامَ المتهمُ بالتعدي عليها بالضربِ حتى سقطتْ مغشياً عليها في حالةِ إعياءٍ ، وتمَ نقلها للمستشفى لتلقي العلاجِ وتوفيتْ فورَ وصولها للمستشفى ، وتمكنتْ القواتُ منْ ضبطِ المتهمِ .

فيما أمرتْ النيابةُ بتوقيعِ الصفةِ التشريحيةِ لجثمانِ المجنيِ عليها لمعرفةِ أسبابِ الوفاةِ ، والتصريحُ بدفنها عقبَ اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ .

كانَ بلاغٌ وردَ لضباطِ مباحثِ مركزِ شرطةِ أطفيحْ منْ مستشفى أطفيحْ المركزيِ بوصولِ ربةِ منزلِ جثةٍ هامدةٍ وبها آثارُ ضربٍ في جسدها ، على الفورِ انتقلَ رجالُ المباحثِ لمكانِ الحادثِ وبالفحصِ تبين وجود جثةِ "أمل م . ا ، 40 عاما .

وبعملَ التحرياتِ تبينَ أنَ شقيقَ المجنيِ عليها تعدى عليها بالضربِ حتى سقطتْ في حالةِ إعياءٍ وتوفيتْ فورَ وصولها للمستشفى لتلقي العلاجِ .

تمكنتْ القواتُ منْ ضبطِ المتهمِ ، وتحررَ المحضرَ اللازمَ وتولتْ النيابةُ التحقيقاتِ .

اتخاذ كافه الاجراءات التعدى عليها بالضرب بجنوب الجيزة