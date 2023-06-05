رئيس وزراء بولندا: أوكرانيا تستحق انضمامًا سريعًا لعضوية الناتو

الإثنين 05/يونيو/2023 - 02:49 م

قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، "إن أوكرانيا تستحق انضماما سريعا لعضوية حلف شمال الأطلسي /الناتو/؛ لأنها تخوض حربا لصالح التحالف العسكري، وتدافع عن دول الناتو ضد أي هجوم روسي محتمل". وأضاف مورافيتسكي – حسبما ذكر راديو بولندا اليوم /الاثنين/ - أنه بالرغم من أن أوكرانيا ليست جزءا من الناتو، إلا أنها تقاتل نيابة عن التحالف.

وتابع "إنهم يقاتلون لصالح الناتو، لذا يتعين على دول التحالف أن تكون أكثر سخاء في تزويد كييف بالأسلحة".