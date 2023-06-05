ads
الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء بولندا: أوكرانيا تستحق انضمامًا سريعًا لعضوية الناتو

رئيس وزراء بولندا
رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، "إن أوكرانيا تستحق انضماما سريعا لعضوية حلف شمال الأطلسي /الناتو/؛ لأنها تخوض حربا لصالح التحالف العسكري، وتدافع عن دول الناتو ضد أي هجوم روسي محتمل". وأضاف مورافيتسكي – حسبما ذكر راديو بولندا اليوم /الاثنين/ - أنه بالرغم من أن أوكرانيا ليست جزءا من الناتو، إلا أنها تقاتل نيابة عن التحالف.
وتابع "إنهم يقاتلون لصالح الناتو، لذا يتعين على دول التحالف أن تكون أكثر سخاء في تزويد كييف بالأسلحة".

الناتو بولندا أوكرانيا