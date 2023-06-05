البلشي يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية الصحافة العمانية.. صور

وقع الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، بروتوكول تعاون، يتضمن التعاون في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين مصر وسلطنة عمان،.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح ملتقى الصحافة العمانية المصرية، بمتحف الحضارات بالفسطاط، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة ، وعدد من الشخصيات العامة على رأسهم عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق.

تضمن افتتاح الملتقى كلمات للسفير العماني السيد عبدالله بن ناصر الرحبي للدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ثم لضيف الشرف السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.