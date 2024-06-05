عضو المعهد العالمي للتجديد العربي ينعى اللاهوتي الألماني يورجن مولطمان

نعي الدكتور القس عماد عبد المسيح عضو المعهد العالمي للتجديد العربي، باحث الفلسفة السياسية والدين في المجال العام بجامعة امستردام ، اللاهوتي الألماني الشهير يورجن مولطمان، والذي رحل عن عالمنا في عمر يناهز الـ"98".

وقال “عبد المسيح” ، كان لي وافر الحظ أن احضر الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 بجامعة توبنجن في أبريل عام 2001، و بعد حديث قصير معه دعاني لأشرب معه القهوة بمنزله في اليوم التالي حيث جرى حديث قرابة الساعة، ووقتها أشار عليّ باستكمال دراستي في جامعة هايدلبرج، بل و أرسل لي خطاب تزكية بذلك.

وأضاف “القس عماد” ، أن اللاهوتي مولطمان نشر عمله الأشهر "Theology of Hope" عام 1968، والذي كان جواز مروره إلى عالم الفكر اللاهوتي، والذي قدم فيه رؤية مسيحية للتاريخ. واستتبع مولطمان ذلك بأعمال كثيرة مهمة، أهدى ثلاثة منها لي في تلك الزيارة بتوقيعه.

واختتم الدكتور القس عماد عبد المسيح، أنا أودعه اليوم بهذه الكلمات أقول إن من يكتب عملاً قيّماً لا يموت وداعاً مولطمان.

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