تقارير تكشف موعد إعلان انتقال ميسي وبنزيما إلى الدورى السعودى

كشفت بعض التقارير السعودية، عن الموعد المحدد للإعلان عن صفقة انتقال البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسي، والفرنسى كريم بنزيما إلى الدورى السعودى خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وحددت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، نهاية الأسبوع الحالى لإعلان إتمام صفقة انتقال ميسى وبنزيما إلى الدورى السعودى.

وأكدت أن كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، الذى أعلن انتهاء خدماته مع الفريق الملكى، وأنه أنهي اتفاقه مع نادي اتحاد جدة، كما وافق ليونيل ميسي على الانضمام لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فريقى ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي، قد اعلن عبر صفحاتهما الرسمية، رحيل نجمي الفريقين كريم بنزيما وليونيل ميسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

