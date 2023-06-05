ضبط مصنع لتصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات بدون ترخيص بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة على أماكن بيع وتوزيع وانتاج السلع للتأكد من جودتها والتزامها بالمعايير.

وتشكلت حملة إدارة تموين الخانكة برئاسة إيمان عادل مديرة الادارة ومأموري الضبط القضائي بالإدارة أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات بدون ترخيص.

وجرى التحفظ على 3 طن جلود حيوانات مفرومة، و8 طن جلود حيوانات تحت التجهيز، وطن منتج نهائي غراء في شكل ألواح.

كما جرى ضبط مصنع لتدوير مخلفات البلاستيك بدون ترخيص وجرى التحفظ على المضبوطات التالية: 5 طن مخلفات بلاستيك، 13 طن بلاستيك خرز منتج نهائي وضبط مصنع لتصنيع سبائك الألومنيوم بدون ترخيص وتم التحفظ على 7 طن مخلفات الألومنيوم خردة و120 سبيكة ألومنيوم منتج نهائي وضبط مصنع مخصبات زراعية بدون ترخيص

وتم التحفظ على 2 طن كبريتات نحاس مادة خام 8 طن سلفات ماغنسيوم صلبة و 5 طن سلفات ماغنسيوم منتج نهائي 3 طن كبريتات نحاس صلبه منتج نهائي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تأتي الحملات في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و عيد عبدالله أبوزيد وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية