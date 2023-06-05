ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 70 كيلو حشيش وأيس بالأزبكية والشروق والسلام (صور)

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 70 كيلو حشيش وايس بمناطق الأزبكية والشروق والسلام.

ضبط 33 كيلو حشيش بالازبكية

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة قنا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبحوزته (363 طربة من "الحشيش" المخدر وزنت 33,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

كما تم ضبط ( شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مصنع حشيش وايس بالسلام

ونجحت الملاحقات الأمنية فى ضبط (4 أشخاص "لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (360 طربة من الحشيش المخدر وزنت 35 كيلو جرام – كمية من الأيس المخدر وزنت 1 كيلو جرام – بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات لذات العيار – أدوات تصنيع تستخدم فى طبخ الحشيش الخام – 3 سيارات – مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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