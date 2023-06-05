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الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بدء عقد المقابلات الشخصية للمتخلفين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

المستشار عدلي جاد
المستشار عدلي جاد
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بدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، اليوم الأثنين، عقد المقابلات الشخصية للمتخلفين عن موعد المقابلات لخريجي جامعات ( الزقازيق، بني سويف، سوهاج، المنيا، الفيوم، جنوب الوادي، أسيوط، أزهر أسيوط، أزهر تفهنا، أزهر القاهرة، أزهر دمنهور، أزهر إسكندرية، أزهر المنصورة، أزهر طنطا، الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، فاروس ) دفعات ٢٠٢٢.

وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر  - ميدان النجدة-  وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به  من خلال الموقع الإليكتروني 

www.ap.gov.eg 

كما أكدت علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، كما يتم حضور الاختبار بدون الهاتف المحمول، كما تم التأكيد علي الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

www.ap.gov.eg

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