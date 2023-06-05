ثقافة الإسماعيلية تطلق ليالي العرض المسرحي "انسوا هيروسترات"

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق فعاليات ليالي العرض المسرحي "انسوا هيروسترات"، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتدور أحداث المسرحية في مدينة أيفيس الإغريقية في القرن الرابع قبل الميلاد، عن قصة تاجر يدعى "هيروسترات" يقوم بإحراق المعبد ليحقق الشهرة والمجد ولحفر اسمه في التاريخ، فحكم عليه بالإعدام، ولكن الفساد لا يسمح للعدل بأن يأخذ مجراه، فالقوة والمال تصبح تحت تصرف هذا التاجر من داخل السجن، وحيكت مؤامرات عديدة بينه وبين باقي شخصيات المسرحية ابتداء من السجان طمعا بالمال، وزوجة الأمير طمعا منها بالمجد والشهرة، وانتهاء بالأمير حاكم مدينة إيفيس طمعا منه في البقاء في الحكم.

العرض للكاتب الروسي جريجوري جورين، دراماتورج أحمد عبد الرازق، وإخراج أحمد سعيد. تصميم ديكور محمد فياض، أشعار علي أبو المجد، أزياء حسام عبد المجيد، ألحان أحمد داوودي، دراما حركية عبد الرحمن وفائي، إضاءة شادي عزت، ترجمة توفيق المؤذن، بطولة مجموعة من شباب المسرح منهم أحمد الشاذلي، أحمد كمال، محمود نوح، ندا محمد، محمد مسعد، كريم جودة، رنا خالد، مدحت نادي، أحمد مجدي، عبد الرحمن تامر، محمد نصر، سلمى هشام، محمد رمضان، عمر ياسر، يوسف الصغير، غناء أحمد الداوودي، فرحة إيهاب.

قدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدي حسين، الناقد يسري حسان، د. عبد الناصر الجميل، رجب أحمد مقرر اللجنة من إدارة المسرح.

" انسوا هيروسترات" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، ويستمر حتى الخميس المقبل ٨ يونيو.

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