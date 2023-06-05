ولادة قرد جيبون ذو اليد البيضاء المهدد بالانقراض بحديقة حيوان كاليفورنيا

أعلنت حديقة حيوان أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن ولادة طفل جيبون أبيض اليد المهدد بالانقراض، والذي تم الترحيب به باعتباره علامة فارقة في جهود الحفاظ على حديقة الحيوان.

وأوضحت حديقة الحيوان أن الوالدين مي ورينييه، رحبوا بطفلهما مساء الأحد، وكانت الأم تُظهر رعاية ممتازة للمولود الجديد وإرضاعه، وذلك وفقاً لما ذكره موقع موقع "هنديستان تايمز".

وأكدت الحديقة أنه تم إقران مي ورينييه، من قبل حديقة الحيوان على أمل أن يتكاثروا كجزء من خطة بقاء هذا النوع النادر من القردة، والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة سكان الجيبون وصحتهم.

وكشفت كولين كينزلي، نائب رئيس حديقة الحيوان للرعاية والحفظ، في بيان صحفي، أن هذه هي ولادة جيبون الأولى لنا في حديقة حيوان أوكلاند، وقد قام فريق رعاية الحيوان لدينا بعمل هائل في البحث، والاستعداد لكل الاحتمالات، ويسعدنا أن تقوم عائلة جيبون بعمل جيد للغاية.