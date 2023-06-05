بالفيديو.. الأرصاد: استقرار كبير في الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 32 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء شهدت استقرارًا كبيرًا بعد فترة من التقلبات الجوية التي ضربت البلاد نهاية الأسبوع الماضي، وأصبحنا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وذلك في أغلب المحافظات والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن المناطق الجنوبية وجنوب الصعيد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية ولذلك فهي تشهد ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة العظمى خلال فترة النهار وتصل في الأقصر وأسوان، لـ 44 و 45 درجة فى فترة النهار.

وتابعت، أن طقس اليوم يعتبر فى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، مؤكدة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى ما بين 32 و33 درجة مئوية.