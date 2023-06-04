30 يونيو ذكرى استرداد وطن.. نجاة عضو هيئة محاكمة قيادات الإرهابية بأحداث الاتحادية من الاغتيال

يحتفل المصريون في الثلاثين من يونيو من كل عام بثورتهم التي أنقذت الوطن من براثن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتحل علينا الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو هذا العام لتعيد إلى الذاكرة مشاهد من فترة عصيبة مرت بها مصر إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حاول فيها عناصر الإخوان اختطاف البلاد إلى مصير مجهول، لكن الشعب المصري أبى أن يسمح لعناصر الجماعة بهدم البلاد وسرعان ما انتشر المصريون في جميع الميادين رافعين راية الخلاص من حكم الإخوان، والتحم الشعب المصري مع قواته المسلحة لمواجهة عنف الجماعة الإرهابية بعد بيان 3 يوليو، وعلى الرغم من عنف الجماعة الذي طال جميع محافظات الجمهورية إلا أن الشعب المصري ظل صامداً كتفا بكتف مع القوات المسلحة حتى نجح المصريون في دحر الإرهاب والعنف والعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.



موجة العنف التي تلت ثورة الثلاثين من يونيو لم ينساها المصريين، وتحل الذكرى العاشرة هذا العام لتذكرنا بجرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصري في تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر..

تستعرض "البوابة نيوز" سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية .

الحلقة الثالثة التي نناقشها اليوم محاولة الجماعة الإرهابية لاغتيال عضو اليمين بمحاكمة الاخوان بقضية أحداث الاتحادية.

في نوفمبر عام 2016 تعرض المستشار أحمد أبو الفتوح عضو اليسار بالدائرة 23 جنايات شمال القاهرة التي كانت تحاكم محمد مرسي وقيادات الإرهابية في أحداث الاتحادية، وعددًا من المواطنين من الموت المحقق بعد انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سيارته الخاصة عقب عودته من أداء صلاة الجمعة في الحي الثامن بمدينة نصر ولكن العناية الإلهية كانت المنقذه لحياته والمواطنين في موقع الانفجار ، فأمر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق عاجل في محاولة اغتيال المستشار أحمد أبوالفتوح.



كان لطلب دفاع القيادي الاخواني عصام العريان في رد هيئة المحكمة بقضية أحداث الاتحادية والذي قوبل بالرفض من محكمة استئناف القاهرة وتغريم مقدمه 10 آلاف جنيه إشارة من قيادات الإرهابية لوضعه علي قوائم الاغتيالات ، ثم طالت لحرق سيارة نجل المستشار أحمد أبو الفتوح متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم واهدافهم باستهداف رجال القضاء والجيش والشرطة .



-اعلنت حركة حسم الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير وتنشر صور استهداف سيارة المستشار أحمد أبو الفتوح عقب تبنيها محاولة اغتياله من خلال تفجير سيارة مفخخة بالقرب من النادي الأهلي في مدينة نصر.



-إحالة القضية للمحاكمة الجنائية

أحال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام السابق 304 متهم بالتنظيم المسمى "حسم" التابع لجماعة الإخوان الإرهابية إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

-الحكم بالقضية

صدرت أحكام في تلك القضية بمعاقبة 112 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 3 اخرين بالسجن المشدد 15 سنة، كماعاقبت 7 آخرين بالسجن لمدة 15 سنة والسجن 10 سنوات لـ17 آخرين كما قضت بمعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة 44 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمده 3 سنوات وبرأت المحكمة 80 متهما وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم.

