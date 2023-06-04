وزير السياحة أمام "الشيوخ": نؤمن بأهمية القطاع الخاص.. ودور الدولة ضمان جودة المنتج

استعرض أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمود مسلم خطة ورؤية الوزارة عن السياحة في مصر

وقال عيسى إن وزارة السياحة تستهدف الوصول إلى ٣٠ مليون سائح في عام ٢٠٢٨ وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية بأنواعها لتصل إلى نصف مليون غرفة ، حيث يبلغ عدد الغرف الحالية ٢١٢ ألف غرفة لاستيعاب العدد الحالي من السياح وهو ما يتطلب استثمارات لا تقل عن ٣٠ مليار جنيه بخلاف قيمة الأراضي .

وأضاف وزير السياحة في كلمته امام اللجنة أن خطة وزارة السياحة تستهدف التركيز على ٤ منتجات سياحية فقط توجه لها كل الموارد وهذه المنتجات هي سياحة العائلات ، وسياحة الشواطئ ، وسياحة المغامرات مثل السفاري والغوص، ثم سياحة الثقافة وتتضمن السياحة التاريخية وسياحة الآثار، مشيرا إلى التركيز على 18 دولة لاستهداف السياح منها من خلال البرامج السياحية إلى مصر.

وأشار الوزير إلى أن أنواع السياحة الاربعة منتجات كافية لجذب السياح باعداد كبيرة وهذا لا يقلل من باقي أنواع المنتجات السياحية الأخرى مثل السياحة العلاجية او سياحة المؤتمرات.

واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير المتاحف والآثار التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بدعم ٢ مليار جنيه من خزانة الدولة ، مؤكدا ان إجمالي ما أنفق على تطوير المتاحف و الآثار خلال العام الماضي بلغ ٣ مليار و٢٠٠ مليون جنيه وذلك حتى تنال المتاحف والآثار المصرية ما تستحقه من إنفاق واهتمام.

وأعلن الوزير عن زيادة اسعار التذاكر والبرامج للسياح بداية من مايو الماضي بما يتواكب مع نسب التضخم مع عدم التعامل النقدي او البنكنوت وذلك في إطارجهود الدولة للتحول الرقمي .

كما أعلن خلال استعراض خطة وزارة السياحة عن عدة برامج للوزارة خلال الفترة المقبلة منها تفعيل التأشيرة الإلكترونية وتحسين جودة المنتج السياحي ،وإعادة تقييم الدرجة النجمية للفنادق " عدد النجوم".



وحول دور الدولة والقطاع الخاص في صناعة السياحة اكد وزير السياحة ان الدولة تقوم بدور المنظم قائلا: “أنا مؤمن بدور القطاع الخاص ، ودور الدولة هو ضمان نزاهة التنافسية وضمان تقديم الخدمة السياحية بأعلى جودة ، ودعم القطاع الخاص في صناعة السياحة”، مع الاشارة الى أهمية تفعيل دور المجتمع المدني أيضا بصناعة السياحة.

وعن المنتجات السياحية الثقافية قال الوزير إن هناك تعاون بين وزارتي السياحة والثقافة لتحديد المواقع الثقافية وتنظيم الفعاليات والمعارض والمهرجانات معلنا عن أنه بداية من ٢٠٢٤ سيتم اسناد تلك الفعاليات إلى جهات بعينها.

وردا على سؤال أحد النواب حول دفع السياح مقابل الخدمات بالعملة الصعبة، قال الوزير “لا يصح التعامل إلا بالعملة الوطنية داخل الدولة، وهذا ما يحدث في دول العالم ، مع تفعيل منظومة الدفع الاليكتروني وعمل منظومة دفع خالية من البنكنوت”.

من جانبه أشاد الدكتور محمود مسلم ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، برؤية وزارة السياحة التي استعرضها الوزير، مؤكدا أن الرؤية جاءت واضحة وصريحة خاصة أنه تم تطبيق جزء منها بنجاح .

واضاف "مسلم " ، خلال كلمته ، أن خطة وزارة السياحة تضمنت عناصر عديدة ، منها تحديد 4 أنواع للسياحة يتم التركيز عليها ، واستهداف 18 دولة ببرامج السياحة المصرية بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص في قطاع السياحة وأن 95 ٪ من السياحة تتم عن طريق القطاع الخاص وهو امر جيد.