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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاهد غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة الوداد فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

غرفة ملابس الأهلي
غرفة ملابس الأهلي
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نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور لغرفة ملابس الفريق في استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وظهرت غرفة ملابس المارد الأحمر جاهزة لاستقبال اللاعبين استعدادا للنهائي الأفريقي. 

واكتملت مدرجات استاد القاهرة الدولي بجماهير النادي الأهلي قبل ساعتين ونصف من انطلاق مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتوافدت جماهير الأهلي إلي استاد القاهرة بإعداد كبير لمساندة اللاعبين في المباراة المرتقبة. 

ووافق الأمن على حضور 50 الف متفرج في النهائي الأفريقي. 

وشهد محيط استاد القاهرة والمدرجات تواجد عدد كبير من الاطفال مع اسرهم لمؤازرة المارد الأحمر أمام الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 

وظهر الأطفال الصغار وهم يرتدون تيشيرتات الأهلي ويحملون الأعلام بصحبة أولياء أمورهم ويرددون أغاني الأهلي في المدرجات في مظهر رائع  للأطفال وصغار المشجعين للنادي الأهلي.

مباراة الأهلي والوداد المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا استاد القاهرة الدولي