نائب رئيس جامعة القناة فى جولات تفقدية لمتابعة سير الامتحانات

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تجرى بهدوء منذ بدايتها، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى مع الالتزام الكامل بالتعليمات، مشيدًا بالانضباط داخل اللجان، ومؤكدًا على وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطلاب، بالإضافة إلى وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية بمختلف لجان امتحانات كليات الجامعة؛ وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، وتطبيق جميع الإجراءات المنظمة، حيث تعقد الامتحانات اليوم بكليات: التربية الرياضية، المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الألسن، طب الأسنان، السياحة والفنادق، التجارة، التربية، الهندسة، التمريض، الحاسبات والمعلومات، الطب البيطرى، العلوم، الصيدلة، الزراعة، الآداب والعلوم الإنسانية، المعهد الفني للتمريض.

وأكد "عبد النعيم"، على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام؛ لتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم، مشددًا على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير أقصى درجات الانضباط، مشيرًا بأن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمني والتزامًا بالخريطة الزمنية.

رافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال جولاته التفقدية، عمداء الكليات ووكلاؤها، وأساتذة المواد الممتحنة ومراقبو اللجان.