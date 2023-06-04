رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات في 3 كليات

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولات تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والاطمئنان على مدى انتظامها بكليات الجامعة.

تفقد فرحات لجان الامتحانات الفرقة الثالثة بكلية دار العلوم، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادة النحو والصرف، بالإضافة إلى جولاته التي أجراها للجان امتحانات الفرقة الرابعة والثانية بكلية العلوم، حيث يؤدي الطلاب بها اختباراتهم بمادة علم الوراثة، ومادة ميكروبيولوجي طبية، فضلًا عن تفقده للجان امتحانات الفرقة الثانية بكلية التربية العام، بأقسام اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، حيث يؤدي الطلاب اختباراتهم بمواد الأدب الأموي، والشعر، وتفاضل وتكامل.

رافق رئيس الجامعة خلال جولاته، عمداء كليات العلوم والتربية، ووكلائها، وأمناء الكليات.

وتابع رئيس الجامعة مدى مطابقة الورقة الإمتحانية لمعايير الجودة، مشددًا على عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان، وتركه بخارجها؛ منعًا لأية حالات غش، وضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.