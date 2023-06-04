أوكرانيا: تواصل الاشتباكات في باخموت والجيش الروسي يتكبد خسائر كبيرة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، تواصل الاشتباكات حول مدينة باخموت المدمرة في شرقي البلاد، مشيرا إلى تكبد القوات الروسية خسائر كبيرة.

وذكر الجيش الأوكراني ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكيةـ أن القوات الروسية نفذت عمليتين فاشلتين حول باخموت، وشنت عددًا من الضربات الجوية والهجمات بالقصف المدفعي على قرى مجاورة.

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، أكد، أمس /السبت/، أن قوات بلاده تواصل عملياتها في باخموت، وقال "إن القوات الروسية لا تزال تعاني من خسائر كبيرة في محيط باخموت وسننتصر".

في السياق.. قال رئيس جمهورية القرم الموالي لموسكو سيرجي أكسيونوف، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة معادية ليلا وأربع طائرات مسيرة أخرى الكترونيًا فوق المنطقة، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا أو جرحى.

وأضاف أكسيونوف- في تصريح، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الأحد/- "لقد أسقطت قوات الدفاع الجوي على مدار الليلة الماضية 5 طائرات مسيرة للعدو بأنظمة الصواريخ وأسقطت 4 طائرات مسيرة أخرى عبر تقنيات التشويش".

وتابع: "نتيجة لسقوط إحدى الطائرات المسيرة تحطمت النوافذ في ثلاثة منازل وسيارتين في المنطقة"، منوها إلى العثور على طائرة مسيرة غير منفجرة فوق منزل خاص وإجلاء 50 شخصا من محيط المنزل لمحاولة تقكيك المتفجرات التي كانت تحملها.

وأردف: "لم يقع ضحايا أو جرحى نتيجة للهجوم الليلي"، داعيا السكان للالتزام بالهدوء والثقة في مصادر المعلومات الموثوقة فقط.

على صعيد متصل.. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم- القبض على شخص يشتبه بمحاولته إضرام النار في شعبة تجنيد وكذلك تخريب خطوط سكة حديد بمقاطعة تشيليابينسك.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي أن عناصر الأمن الفيدرالي بالتعاون مع الشرطة في مقاطعة تشيليابينسك تمكنوا من منع تنفيذ محاولة إحراق مبنى لشعبة تجنيد وتسجيل المتطوعين في مدينة ماغنيتوغورسك، وكذلك محاولة تخريب قسم من سكة حديد جنوب الأورال.

وأشار إلى أنه تم القبض على شخص يشتبه بضلوعه في هاتين المحاولتين، وأن المعتقل عمل بتوجيه من المخابرات الأوكرانية مقابل مكافأة مادية، لافتا إلى أن قسم التحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي فتح قضية جنائية.