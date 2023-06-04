محافظ أسوان يوزع 25 كرسيا متحركا للأطفال والكبار وقسائم سداد مديونية للغارمات ومواد غذائية

وزع محافظ أسوان 25 كرسى متحرك للأطفال مصابي الشلل الرباعى والمرضى والمسنين مع توزيع كراتين مواد غذائية وقسائم سداد مديونيات لـ14 سيدة غارمة، كان قد تم إصدار أحكام ضدهن مما يهدد الكيان الأسرى والإجتماعى لهذه الأسر، وجاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى والإنسانى لمبادره الناس لبعضهم لرفع الكاهل عن ذوى الهمم.

وذلك بحضور الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام ، وأثنى اللواء أشرف عطية على الدور المحورى لمبادرة الناس لبعضهم والتى ضربت بجذورها فى مشكلات الشارع الأسوانى فى كافة مناحى الحياة حيث قامت مؤخراً بعمل أسقف لـ14 منزل بقرى ونجوع المحافظة بالتنسيق مع بعض المتبرعين من فاعلى الخير لحماية الأسر من حر الصيف ، وقامت مؤخراً بحصر للأطفال متحدى الإعاقة ، وتوفير حفاضات شهرياً لـ200 طفل بمعدل 1200 قطعة شهرياً لكل طفل بالتعاون مع جمعية أصدقاء الكبد.

فيما تم سداد مديونيات الغارمات لعدد 14 سيده بإجمالى مبالغ قدرها 174 ألف جنيه ممن حصلن على قروض من شركات أقراض متناهية الصغر أو جمعيات أهلية أو أفراد وذلك لظروف مرضية سواء لإجراء جراحات وخلافه أو لتجهيز بناتهن للزواج وشراء أجهزة كهربائية.

فيما قامت جمعية تنمية المجتمع المحلى بجبل تقوق والشيخ دياب بأسوان بإهداء شهادة تقدير لمحافظ أسوان تقديراً لجهوده فى دعم الجمعية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ إلى أن المبادرة تقف على الإحتياجات اليوميه للمواطنين ، ولها تدخلات في كافة الأمور الإنسانية سواء حضانات أو تنسيقات لجراحات داخل وخارج أسوان وكراسى متحركة، مع توفير العلاج بالمجان من خلال صيدلية " الناس لبعضهم " أو تجهيز العرائس من الأيتام وغير القادرين لرفع الكاهل عن المواطن الأسوانى ، وذلك بالتعاون مع جمعيه أصدقاء مرضى الكبد ، ومؤسسة أبو الدهب والمؤسسة العربية الأفريقية ، وبعض رجال الأعمال وأهل الخير .

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