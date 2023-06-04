وزارة الكهرباء: مصر ناقل مهم للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية

أكدت وزاره الكهرباء أن قدرات الشبكة القومية التى تضاعفت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بفضل تنفيذ أكبر 3 محطات توليد فى العالم فى وقت واحد ومتزامن وكانت الاسراع فى التنفيذ ودخولها الخدمة ، وكانت هذة المحطات مثار اعجاب لكل جهات الطاقة فى العالم وان مصر دخلت لاول مرة فى المصاف العالمى لجودة وكفاءة التغذية الكهربائية وان اجمالى القدرات التى تم اضافتها للشبكة الموحدة خلال السنوات السبع الأخيرة تبلغ أكثر من 30 ألف ميجاوات تعادل 14 مرة ضعف قدرات محطة السد العالى .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الربط المصرى القبرصى اليونانى يُعزز الشراكة بين البلدان الثلاثة، فضلاً عن تحقيق مزايا لهم، و ستكون مصر ناقلاً مهمًّا للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية ، وان الربط الكهربائى بين الدول الثلاث عبر جزيرة كريت ، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالى ذى التيار المستمر 2000 ميجاوات، 500± كيلو فولت، وأن الشركة قدمت دراسة جدوى فنية واقتصادية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع مرورا بجزيرة كريت، بسعة 1000 ميجاوات، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالى ذى التيار المستمر، وسيتم تعيين مكتب استشارى مُتخصّص لمساندة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إعداد الاتفاقات المالية والتجارية والفنية للمشروع.

كما أكد انه يجرى حاليا استكمال الدراسات الخاصة بتنفيذ الربط مع اوروبا حيث هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها بالفعل بين مصر وقبرص واليونان لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بينهما والذى من شانه ربط الشبكة القومية المصرية بالشبكة الاوربية بالكامل مما يمكن من استغلال الطاقات النظيفة والمتجددة جنوب المتوسط وتصديرها الى اوربا عبر مصر حيث تتضمن الاتفاقيات تنفيذ خطوط ربط عملاقة تمكن من نقل 3 الاف ميجاوات الى اوروبا فى المرحلة الاولى تتضاعف فى المراحل الاخرى.

في حين تلقت مصر خلال الفترة الاخيرة عروض عالميا متعددة للاسراع فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع اوروبا بما يمكن من تصدير فائض الكهرباء الامن فى الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الافضل للموارد وتعظيم قيمة المنتجات البترولية ، واجرت عدد من الشركات الاوربية خاصة اليونانية والايطالية اتصالات مباشرة مع قطاع الكهرباء وشركات مصرية لبدء التنفيذ الفعلى لمشروع الربط مع اوروبا ، فى الوقت الذى يعمل فيه القطاع على بدء الخطوات التنفيذية للربط مع السعودىة ودول الخليج هذا العام ورفع قدرات الربط مع الاردن لتلبية احتياجات كل من العراق وسوريا وزيادة القدرات المصدرة الى السودان وليبيا .



وأوضحت المهندس صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الرئيس السيسى أعطى توجيهاته لوضع رؤية مستقبلية لقطاع الكهرباء تركز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ، وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية و العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية مما يؤهلها للارتباط بكافة شبكات دول العالم.

وأكدت الشركه القابضة للكهرباء أن الشبكة القومية للكهرباء اصبحت من الشبكات ذات الامكانات والقدرات العالية والتى تؤهلها لان تساهم فى حل ازمات الكهرباء فى مختلف دول العالم بفضل المشروعات التى نفذت خلال السنوات الماضية و اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا بهذا الملف مما ادى لاعاد بناء منظومة الكهرباء المصرية بالكامل وتحويلها الى شبكة عصرية تدار بالتكنولوجيا وتقدم خدماتها اون لاين للمواطنين وهناك احتياطى امن يمكن استغلاله اقتصاديا لتحقيق عائدات للاقتصاد القومى من خلال تصديرة لدول الجوار التى تحتاج بشدة للكهرباء المصرية وكذلك دول اوربا عبر الربط مع قبرص واليونان.

وأكد المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية إلى أن رفع قدرات الربط الكهربائى مع السودان يتم وفقا لما هو مخطط حيث تستهدف مصر زيادة القدرات المتبادلة بين الدولتين من 80 ميجاوت حاليا إلى 300 ميجاوات من خلال تركيب اجهزة جديدة ستار كوم وان هذه الاجهزة من شانها منع نزول الجهد واالحفاظ علية وزيادتة مما يؤدى لزيادة الطاقة المصدرة الى السودان بعد تركيب هذة الاجهزة خاصة وان مصر قامت برفع الجهد على خطوط الربط من منطقة بنبان الى توشكى من 220 كبلوفولت الى 500 كيلو فولت الى جانب اقامة محطة محولات توشكى العملاقة جهد 500 كيلوفولت والتى تم اطلاق التيار بها.