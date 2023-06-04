رد جدية حجز الحج من فروع بنك مصر

أعلنت غرفة شركات السياحة اليوم الأحد، عن بدء رد مقدمات حجز الحج للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي.

وقالت الغرفة في بيان لها، إنه يمكن لكل من لم يحالفه الحظ في قرعة موسم حج 1444 هـ، التوجه مباشرة إلى أيا من فروع بنك مصر، وبأصل بطاقة الرقم القومي، لاسترداد مبالغ جدية الحجز للقرعة، ويسترد المتقدم لمستوى الخمس نجوم مبلغ 40 ألف جنيه، بينما يسترد المتقدم للاقتصادي والبري مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري.

وكانت شركات السياحة استردت أموال جدية الحجز للمواطنين الفائزين في قرعة الحج السياحي، فيما تجري حاليا لجان وزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج، معاينة فنادق وعمائر سكن الحجاج بالأراضي المقدسة.