الجامعة اليابانية تحصد المركز الـ55 عالميا و7 محليا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلن الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حصاد الجامعة المركز الـ55 عالميا على مستوى 1591 جامعة دوليا والتاسع محليا على مستوى 37 جامعة من الجامعات المصرية تم ظهورها في تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالى لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023.

وأوضح أن هذا الإنجاز، نتاج دعم مجلس الأمناء والبحث العلمى والتأثير والإستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة فى البحوث ذات الصلة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على الرغم من حداثة الجامعة وعدد أعضاء هيئة تدريس الجامعة المحدود نسبيا، موضحا أن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يعد من ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية 2021 – 2025 للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

أشار رئيس الجامعة، إلي أن لجنة التنمية المستدامة بالجامعة قامت بإعداد ملف التنمية المستدامة الخاص بالجامعة لعام 2023 والذى يضم 10 أهداف من إجمالى 17 هدفا من اهداف التنمية المستدامه التى تسعى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيقها حيث سجلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا موقعا متميزا فى أربعة أهداف: "الهدف رقم 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية"، "الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، الهدف رقم 13: العمل المناخى " ، "الهدف رقم 7: طاقة نظيفة وبأسعار فى متناول الجميع"، والذى حصلت فيه الجامعة على المركز رقم 55 على مستوى العالم.

وأكدت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات ورئيس لجنة التنمية المستدامة بالجامعة، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتحقيق الهدف رقم 7 - الطاقة النظيفة من حيث البحث والتطبيق والبرامج التعليمية والتوعية الجماهيرية أيضا لأن له تأثير مباشر علي الحد من تغير المناخ تمشيا مع خطة الدولة واستراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى ذلك فإن منشآت الجامعة تعد مثال حى للمنشآت الصديقة للبيئة والتى تدعم هذا الهدف، بالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات المصنفة فى بقية الست أهداف التى شاركت الجامعة بملفات خاصة بهم.