الوكالة الأمريكية: مشروع الحوكمة الاقتصادية مدته 5 سنوات ينتهي في 2025

قال هيرمان تيل رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية للوكاله الأمريكية للتنمية الدولية أن مشروع الحوكمة الاقتصادية مدته خمس سنوات ينتهي في 2025 وهو يعمل مع عدد كبير من الشركاء في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا.

وأوضح رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية، أن للمشروع ثلاثة أهداف رئيسية منها دعم الحكومة المصرية من خلال دراسة وضع مصر في عده مؤشرات تصدر عن المؤسسات الدولية وبحث كيفيه تحسين تلك الأوضاع والتصنيفات، مشيراً إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتعاون مع معهد التخطيط القومي من خلال تأسيس وحدة للحوكمة الاقتصادية وكذلك وضع تقرير عن وضع المرأه في مصر.

يناقش المؤتمر دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة على 3 محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز بالأساس على تأثير الحوكمة على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة على الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة ، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.