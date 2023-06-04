برلمانى: مصنع الضفائر الكهربائية ضربة البداية لتوطين صناعات السيارات بمصر

اعتبر النائب حسن المير عضو مجلس النواب وامين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لانتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في مدينة العاشر من رمضان بمثابة مواصلة جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق وتوطين صناعة السيارات بمصر.



وأشاد "المير" فى بيان له أصدره اليوم الأحد، بتصريحات المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة التى أكد فيها أن هذا المصنع يمثل خطوة جديدة في مسيرة النجاح التي سطرتها شركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت منذ نشأتها في مصر، حيث تعد الشركة من أكبر الشركات العالمية المصنعة في مصر، وتمتلك 8 مصانع في بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ويعمل بها 12 ألف موظف، وتصدر منتجات بنحو 200 مليون يورو اضافة الى تأكيد الوزير بان الحكومة تفخر بأن هذا المصنع الذي تنشئه الشركة يعد أكبر مصنع لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها وسيكون على مساحة 150 ألف متر، وهو ما يؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبريات الشركة العالمية للاستثمار في السوق المصري، حيث سيلبي المصنع احتياجات السوق المحلي ويتوقع أن يصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأعلن المهندس حسن المير اتفاقه مع تأكيد وزير الصناعة والتجارة بأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة سيارات حقيقية لتفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية وأن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع السيارات وصناعتها المغذية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.



كما أشاد المهندس حسن المير بتصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التى أكد فيها أن مجموعة مصانع الضفائر الكهربية تعد من أكبر وأهم الكيانات الاقتصادية بمحافظة بورسعيد ، معربا عن فخره بتواجد هذا الكيان الصناعي على أرض المحافظة وتواجد اكثر من مصنع للضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والذي يصدر للعديد من دول أوربا والشرق الأوسط. معلناً اتفاقه التام مع تأكيد اللواء عادل الغضبان بأن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية ،ونعمل لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول وإحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط وأن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وتساهم فى دعم السوق المحلى وزيادة صادرات الدولة فى دول العالم وتأكيد المحافظ بأن بورسعيد حققت إنجازاً كبيراً فى مجال الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية كبرى تخلق الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية.

تجدر الاشارة إلى أن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد قاما بوضع حجر الاساس لهذا المصنع وبحضور أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر والمهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان وأحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت إلى جانب مسئولي شركة سوميتومو إلكتريك داخل مصر وخارجها.